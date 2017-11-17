تأهل البلغاري غريغور ديميتروف إلى نصف نهائي بطولة الماسترز الختامية لموسم كرة التنس على حساب البلجيكي ديفيد غوفان، فيما أحيا النمساوي دومينيك تييم الرابع آماله بفوزه على الاسباني بابلو كارينيو بوستا.

في مجموعة «بيت سامبراس»، حقق ديميتروف فوزا سريعا 6-0 و6-2، واحتاج الى ساعة و13 دقيقة للتخلص من البلجيكي الذي هزم الاسباني رافايل نادال، علما أن الأخير انسحب من البطولة بعد هذه المباراة بسبب الإصابة. واحيا تييم آماله في مواصلة المشوار في البطولة بعد أن حقق فوزا ثمينا على الاسباني في اكثر من ساعتين بنحو سبع دقائق بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.