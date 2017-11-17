قدم الكاميروني جويل امبيد أداء رائعا وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على مضيفه لوس انجيليس ليكرز 115-109 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما برز ليبرون جيمس وقاد كليفلاند كافالييرز الى فوز ثالث على التوالي.

ونجح العملاق امبيد (2.13 م) في تسجيل 46 نقطة (14 من 20 محاولة) و15 متابعة و7 صدات و7 تمريرات حاسمة، ليحقق فيلادلفيا فوزه الثامن مقابل 6 خسارات هذا الموسم.

وسجل امبيد الذي حصد 19 نقطة في الربع الأخير، اعلى رصيد للاعب من فيلادلفيا منذ النجم ألن ايفرسون عام 2006.

ولم يسجل لاعب في تاريخ الدوري 46 نقطة و15 متابعة مع هذا العدد من الصدات والتمريرات.

وقاد «الملك» ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز الى فوز ثالث تواليا في اربع مباريات خارج ارضه على حساب مضيفه تشارلوت هورنتس 115-107.

وسجل جيمس 31 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فرفع كليفلاند رصيده الى 8 انتصارات مقابل 7 خسارات.