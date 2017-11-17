المستوى الأول: روسيا (البلد المضيف) وألمانيا (حامل اللقب) والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وپولندا وفرنسا

اكتملت رؤوس المجموعات والمستويات مع حجز البيرو بطاقة التأهل الأخيرة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا من 14 يونيو الى 15 يوليو.

وكتب الاتحاد الدولي (فيفا) على موقعه في شبكة الإنترنت «توزيع المنتخبات معروف»، مشيرا الى انه سيتم توزيع المنتخبات الـ 32 المشاركة الى 4 مستويات بحسب التصنيف العالمي لشهر أكتوبر 2017 ويتم تلقائيا تصنيف الدولة المضيفة (روسيا) في المستوى الأول.

وتسحب قرعة النهائيات في الأول من ديسمبر في موسكو. ولا يمكن وقوع دولتين من اتحاد قاري واحد في المجموعة نفسها، باستثناء المنتخبات الأوروبية، بواقع منتخبين كحد أقصى في مجموعة واحدة.

٭ المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، پولندا، فرنسا.

٭ المستوى الثاني: إسبانيا، البيــرو، سويســـرا، انجلتــرا، كــولومبيـــــا، المكــسيـك، الأوروغواي، كرواتيا.

٭ المستوى الثالث: الدنمارك، ايسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران.

٭ المستوى الرابع: صربيا، نيجيريا، استراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية.

من جهة أخرى، أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس فتح باب بيع تذاكر البطولة وتستمر عملية بيع التذاكر على شبكة الإنترنت على المستويين الدولي والمحلي بالنسبة للجماهير الروسية بأسبقية الحجز، حتى 28 الجاري.

وجرى توزيع 622 ألفا و117 تذكرة في المرحلة الأولى من القرعة العشوائية لبيع التذاكر من أصل 3 ملايين و496 ألفا و204 طلاب للحصول على التذاكر، بحسب الفيفا.

وجرى تقديم نحو 150 ألف طلب للحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية التي يشارك فيها المنتخب الروسي في 14 يونيو 2018 بجانب أكثر من 300 ألف طلب للمباراة النهائية التي تقام في 15 يوليو على ستاد زنيكي في موسكو.

وتنطلق مرحلة جديدة لبيع التذاكر في أول ديسمبر المقبل تخص مباريات دور المجموعات، حيث تقسم لجزأين الأول عشوائي والثاني بأسبقية الحجز، فيما تستمر المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر حتى المباراة النهائية.

وتبدأ أسعار التذاكر على المستوى الدولي للبطولة المقامة في 11 مدينة روسية من 105 دولارات بينما تبدأ الأسعار من 1280 روبيل (22 دولارا) للجماهير الروسية.

ووفقا لأوامر السلطات الروسية فإن كل الجماهير يجب أن تتقدم للحصول على بطاقة مشجع بعد أن يتم التأكد من حصوله على التذكرة. وتستخدم البطاقة كأنها تأشيرة، كما يتم استخدام وسائل المواصلات العامة في أيام المباريات مجانا بموجبها.