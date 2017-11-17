حافظت منتخبات بلجيكا وإسبانيا وإنجلترا على سجلها خالياً من الهزائم في جميع مباريات التصفيات

أسدل الستار على فعاليات الملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، بفوز المنتخب الدنماركي على مضيفه الإيرلندي، فرض غياب المنتخبين الإيطالي والهولندي عن النهائيات نفسه، ضمن أبرز المشاهد التي أسفرت عنها هذه التصفيات.

كما ترك المنتخب الألماني (مانشافت) حامل اللقب العالمي، بصمة واضحة، من خلال فوزه في جميع المباريات العشر التي خاضها في مجموعته بالتصفيات، وسجل 43 هدفا خلال هذه المباريات، مقابل أربعة أهداف اهتزت بها شباك الفريق، ليؤكد المانشافت مجددا أنه مرشح بقوة للدفاع عن لقبه في النهائيات.

وكان المنتخب الآيسلندي من المفاجآت الكبيرة في التصفيات، حيث شق طريقه ببراعة إلى النهائيات، ليضمن المشاركة الأولى له في المونديال.

وودع المنتخب الهولندي، الذي بلغ المباراة النهائية لبطولات كأس العالم في ثلاث نسخ ماضية، التصفيات مبكرا.

وسقط المنتخب الإيطالي (الآزوري)، الفائز بلقب البطولة أربع مرات سابقة، أمام نظيره السويدي في الملحق الأوروبي، ليكون المنتخبان الإيطالي والهولندي أبرز الغائبين عن المونديال الروسي، الذي تجرى قرعته أول ديسمبر المقبل، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية (موسكو).

وشهدت التصفيات مسيرة رائعة أيضا لمنتخبات بلجيكا وإسبانيا وإنجلترا، حيث حافظت هذه الفرق على سجلها خاليا من الهزائم في جميع المباريات التي خاضتها في التصفيات.

وخلال 278 مباراة بهذه التصفيات، سجلت جميع الفرق 807 أهداف بمتوسط بلغ 2.9 هدف في المباراة الواحدة.

كما شهدت التصفيات رقما قياسيا جديدا، حيث أحرز المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، 16 من 28 هدفا، سجلها المنتخب الپولندي في التصفيات، ليتصدر نجم بايرن ميونيخ الألماني قائمة الهدافين، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف واحد.

وفي المقابل، فإن منتخبات جبل طارق وليشتنشتاين وسان مارينو قد أنهت مسيرتها في التصفيات دون حصد أي نقطة، حيث خسرت جميع المباريات العشر.

وسجلت هذه الفرق مجتمعة ستة أهداف فحسب، فيما اهتزت شباكها 137 مرة.

وفشل الآزوري في هز الشباك، على مدار 180 دقيقة في مواجهة السويد ليغيب عن الحدث للمرة الأولى منذ مونديال 1958 في السويد.

وافتقد الآزوري في هذه التصفيات للحماس والفعالية الهجومية، حيث سجل الفريق ثلاثة أهداف فقط في آخر خمس مباريات خاضها بالتصفيات.

وأصبح آريين روبن، نجم بايرن ميونيخ وقائد المنتخب الهولندي أبرز اللاعبين الذين يتجهون لاعتزال اللعب الدولي، من بين نجوم الطاحونة الهولندية.

وأثمر التغيير في الإدارة الفنية للمنتخب الكرواتي، نجاحا رائعا، حيث أقيل كاسيتش من تدريب الفريق، قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وجرى تعيين داليتش ليقود كرواتيا إلى الفوز 2-0 على أوكرانيا، ويتأهل للملحق الأوروبي، الذي شهد فوزه 4-1 على المنتخب اليوناني، في مجموع المباراتين.

ومع اقتصار تعدادها السكاني على 330 ألف نسمة، أصبحت آيسلندا أصغر دولة من حيث التعداد السكاني تشارك في المونديال.