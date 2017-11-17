أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي في كرة القدم ان قائد الفريق وهدافه الكولومبي راداميل فالكاو، قد يعود الى التشكيلة في مباراة اليوم بعد غيابه بسبب الإصابة.

ولم يلعب فالكاو منذ إصابته في فخذه اليمنى في 21 أكتوبر، إلا أن فارديم صرح بانه سيشارك ضد إميان في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.

ويتصدر فالكاو ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا مشاركة مع مهاجم باريس سان جرمان متصدر البطولة، الاوروغوياني ادينسون كافاني. الا ان الكولومبي البالغ 31 عاما، لم يخض سوى تسع مباريات في الدوري هذا الموسم.

وسيحاول نادي الإمارة الفوز وعدم إهدار أي نقطة من اجل مواصلة المتصدر بي اس جي.

وفي ألمانيا، قال هانيس فولف المدير الفني لشتوتغارت إن كريستيان غينتنر قائد الفريق سيعود للملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، في مباراة اليوم أمام بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكان غينتنر تعرض لارتجاج وكسور متعددة في الوجه إثر التحام قوي مع كون كاستيلز حارس مرمى فولفسبورغ خلال مباراة بين الفريقين في الدوري، منتصف سبتمبر الماضي، وخضع لعمليتين جراحيتين ويخضع للتدريبات مرتديا قناعا طبيا.

ويتطلع الفريق الأصفر إلى الاستفادة من التوقف الدولي والعودة إلى طريق الانتصارات التي غابت عنه وساهمت في تخليه عن الصدارة لمصلحة غريمه التقليدي بايرن ميونيخ.