< وافق قضاء الباراغواي على طلب أميركي بترحيل الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم المحلي نيكولاس ليوز الى الولايات المتحدة، لمواجهة الاتهامات الموجهة اليه في إطار فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عامين.

< رفضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الخميس الماضي رفع الإيقاف عن روسيا، ما يزيد المخاوف من احتمال منع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد 2018 الشتوي في كوريا الجنوبية، في خطوة لقيت تنديدا من الكرملين.

< سجل الشاب جايلن براون 22 نقطة وساهم في قلب تأخر بوسطن سلتيكس الى فوز عزيز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 92-88، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما سجل جيمس هاردن نجم هيوستن روكتس 48 نقطة في سلة فينيكس صنز. وعوض بوسطن تأخرا بلغ 17 نقطة ليعزز صدارته في ترتيب الدوري (14-2) ويحقق فوزه الرابع عشر على التوالي.