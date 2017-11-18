أنهى السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا عالميا دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية لموسم التنس، والمقامة حاليا في لندن، بالعلامة الكاملة بتغلبه على الكرواتي مارين سيليتش الخامس 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 في الجولة الثالثة الاخيرة لمجموعة «بوريس بيكر»، ولحق به الأميركي جاك سوك بفوزه على الألماني الكسندر زفيريف 6-4 و1-6 و6-4. في المباراة الأولى حقق فيدرر، الذي كان ضمن تأهله الى دور الاربعة في الجولة الثانية، الفوز الثالث تواليا بعد الاول على سوك الثامن، والثاني على زفيريف الثالث. في المقابل مني سيليتش بخسارته الثالثة بعد سقوطه أمام زفيريف وسوك.