أعلن نادي بوروسيا دورتموند اول من امس ان مهاجمه الدولي الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ لن يسافر مع الفريق الى شتوتغارت «لأسباب تأديبية». ولم يحدد بوروسيا دورتموند أسباب العقوبة، لكنها وفقا للصحافة الألمانية يمكن أن تكون مرتبطة بالصور التي نشرها المهاجم الغابوني على موقع إنستغرام في الأيام الأخيرة ـ ثم حذفها ـ حيث يظهر في حالة سكر خلال رحلة إلى برشلونة. وحصل اوباميانغ (28 عاما) على عطلة لبضعة ايام الأسبوع الماضي بسبب فترة التوقف الدولية.

ويمر اوباميانغ، الذي يحتل وصافة لائحة الهدافين في الدوري، بفترة مضطربة، فبعد تسجيله 10 اهداف في المراحل الثماني الأولى من البطولة صام عن التهديف في المباريات الثلاث الاخيرة في البوندسليغا ومباراتين في دوري ابطال اوروبا.