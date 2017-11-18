أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جوائز شهر أكتوبر لأفضل لاعب ومدرب وهدف، والتي سيطر عليها فريق مان سيتي.

وفاز مدرب مان سيتي بيب غوارديولا بجائزة مدرب الشهر عن أكتوبر الماضي، بينما حقق الألماني ليروي ساني لقب لاعب الشهر، ليفرض السيتي سيطرته على الألقاب.

غوارديولا قاد فريقه للفوز بكل مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر، مسجلا 13 هدفا في المجمل، منهم الفوز العريض بسباعية على ستوك سيتي، ليستمر السيتي في صدارة الجدول.

أما الألماني ساني ففاز بلقب أفضل لاعب بعد تسجيله لـ 3 أهداف وتقديمه 3 تمريرات حاسمة في مشاركاته.

هدف الشهر ذهب للمغربي سفيان بوفال، لاعب ساوثمبتون، عن هدفه الذي سجله في صفوف ويست بروميتش ألبيون في اللقاء الذي شهد انتصار القديسين بهدف نظيف.