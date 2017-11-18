سيقدم الهداف الانجليزي السابق غاري لينيكر والصحافية الروسية ماريا كوماندنايا حفل القرعة النهائية لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم في 1 ديسمبر المقبل في قصر الكرملين موسكو، بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي أمس.

وأشار فيفا إلى أنه «سيكون برفقة لينيكر وكومادنايا وثمانية مساعدين، أحدهم أسطورة كرة القدم الروسية نيكيتا سيمونيان. وفي الأيام القليلة المقبلة سيتم الكشف عن هوية المساعدين السبعة الآخرين».

والانجليزي غاري لينيكر هداف مونديال 1986 بلغ مع بلاده نصف نهائي 1990. في المقابل تعد الروسية كوماندنايا إحدى الصحافيات الرياضيات الأكثر شهرة في روسيا، ولديها أكثر من عشر سنوات من الخبرة في وسائل الإعلام المختلفة.