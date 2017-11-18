يطغى ديربي شمال لندن بين توتنهام الثالث ومضيفه ارسنال السادس على المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، التي تشهد حلول مان سيتي المتصدر ضيفا على ليستر سيتي واستقبال مان يونايتد الوصيف لنيوكاسل يونايتد اليوم. ويحلق مان سيتي بالصدارة (31 نقطة) بعد فوزه عشر مرات، وبفارق 8 نقاط عن جاره يونايتد المتقدم بفارق الاهداف عن توتنهام. ولم يفز ارسنال، الباحث عن لقبه الاول في الدوري في 13 عاما، على توتنهام في «البريمييرليغ» في 6 مباريات منذ مارس 2014. ويغيب عن ارسنال مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو وعن توتنهام مدافعه البلجيكي توبي الدرفيرلد، ويحوم الشك حول مشاركة حارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس.

وفي الصدارة، يبدو الارجنتيني سيرخيو اغويرو مهاجم سيتي جاهزا للمشاركة بعد وعكة صحية ألمّت به.

وعرف اغويرو فترة جيدة قبل الوقفة الدولية، مسجلا 10 اهداف في 12 مباراة مع ناديه الذي فاز 16 مرة في 17 مباراة هذا الموسم وضمن تأهله بسهولة الى دور الـ 16 في دوري الابطال. وبعد انتهاء مباراة سيتي، يستقبل جاره ومطارده يونايتد ضيفه نيوكاسل الحادي عشر والذي خسر مباراتيه الاخيرتين.

وبعد بداية متعثرة، يأمل تشلسي حامل اللقب ورابع الترتيب بفارق 9 نقاط عن سيتي، تحقيق انتصاره الرابع تواليا عندما يحل على وست بروميتش البيون السادس عشر. ويستقبل ليفربول الخامس ساوثمبتون الثالث عشر بعد فوزه في آخر مباراتين، لكن فريق المدرب الالماني يورغن كلوب يواجه غيابات عدة على غرار مهاجمه السنغالي ساديو مانيه.

ألمانيا

ستكون الفرصة مواتية امام بطل المواسم الخمسة الاخيرة ومتصدر الترتيب الحالي بايرن ميونيخ لتوسيع الفارق مع مطارده لايبزيغ في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الالماني. ويتصدر العملاق البافاري الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق اربع نقاط امام وصيفه الحديث العهد في البوندسليغا لايبزيغ، وست نقاط عن كل من دورتموند وشالكه.

ويستقبل بايرن ميونيخ على ملعبه اليانز ارينا اوغسبورغ العاشر (16)، ويحل لايبزيغ ضيفا على باير ليفركوزن التاسع (16 ايضا) في اليوم ذاته.

ويبدو بايرن ميونيخ في طريقه لتحقيق فوزه المحلي الخامس والسابع تواليا في مختلف المسابقات، بعد عودة المدرب القدير يوب هاينكيس لتولي قيادته بدلا من الايطالي كارلو انشيلوتي مطلع اكتوبر. وسيختبر هوفنهايم الخامس (19 نقطة) قواه الحقيقية امام ضيفه اينتراخت فرانكفورت السابع بفارق نقطة عنه، فيما يختتم هانوفر السادس (18 نقطة) المرحلة في ضيافة صاحب المركز قبل الاخير فيردر بريمن (5 نقاط). ويلعب ايضا ماينتس مع كولن، وفولفسبورغ مع فرايبورغ.

فرنسا

يبحث باريس سان جرمان عن تحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي على ضيفه نانت القوي في الدوري الفرنسي، اليوم في المرحلة الثالثة عشرة.

فعلى ملعب «بارك دي برانس»، يأمل نانت، سابع وثامن ترتيب الموسمين الاخيرين، في تحقيق نتيجة طيبة امام فريق العاصمة تحت اشراف مدرب ليستر سيتي الانكليزي السابق الايطالي المخضرم كلاوديو رانييري. ويعيش نانت بداية موسم مميزة اذ فاز 7 مرات في 12 مباراة، ما رفعه الى المركز الخامس بفارق نقطة عن مرسيليا الرابع. ويلعب ديغون مع تروا، وغانغان مع انجيه، وتولوز مع متز، وستراسبورغ مع رين.