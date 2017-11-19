الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في قفص الاتهام بعد معلومة فجرها رجل أعمال أرجنتيني خلال التحقيق معه في قضايا فساد متعلقة بفضائح الفيفا!.

ووفق صحيفة «غلوبوسبورت» البرازيلية فإن أليخاندرو بورزاكو رجل الأعمال الأرجنتيني مالك شركة للتسويق الرياضي في الأرجنتين «تورنيوس وكومبيتونس» أي دورات ومسابقات، اعترف بأنه دفع أموالا لبعض نجوم منتخب الارجنتين لكرة القدم من بينهم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني من أجل تحفيزهم على المشاركة في المباريات الدولية الودية.

وقال بورزاكو خلال أول جلسة تحقيق معه جرت قبل 3 أيام في مدينة نيويورك الاميركية بشأن قضايا فساد ضربت الفيفا: «ميسي وبعض اللاعبين من منتخب الأرجنتين تسلموا مني مبلغا ماليا بقيمة 200 ألف دولار (170 الف يورو) من أجل الموافقة على لعب مباراة دولية ودية».

وتابع بورزاكو خلال التحقيق معه: «نعم دفعت لميسي ويعض زملائه في منتخب التانغو مبلغ 200 ألف دولار من أجل تأكيد مشاركتهم في إحدى المباريات الدولية الودية».

وأضاف رجل الأعمال الأرجنتيني: «أقوم بتحويل المال في حساب ميسي ومن ثم يقوم هو بتوزيع المبلغ على بقية اللاعبين».



وأشارت وسائل اعلام أرجنتينية مثل «تودو نوتيسيا» إلى أن بعض الأموال المحولة في فترة سابقة الى حسابات بعض اللاعبين الدوليين الارجنتينيين لم تكن لها علاقة بمستحقات مالية مخلدة لديهم بالاتحاد الأرجنتيني للعبة.



يذكر أن بورزاكو متورط في قضايا فساد ورشاوى بقيمة 15 مليون دولار دفعت عام 2014 بهدف الفوز بحقوق البث التلفزيوني لنهائيات المونديال حتى 2030.