تخلى كريس كولمان عن تدريب منتخب ويلز لكرة القدم استعدادا لإشرافه على نادي سندرلاند ضمن الدرجة الانجليزية الأولى (المستوى الثاني)، وذلك بعد فشله في قيادة بلاده الى كأس العالم 2018.

وستكون مهمة كولمان الذي قاد ويلز الى نصف نهائي كأس اوروبا 2016 صعبة بإنقاذ سندرلاند من خطر الهبوط وإعادته الى الدوري الممتاز، علما أنه يحتل حاليا المركز الأخير مع فوز يتيم في 16 مباراة.



وفي تصريحات صحافية قالت مصادر من سندرلاند الذي أقال مدربه سايمون غريزون بعد 4 أشهر من تعيينه، ان كولمان هو الوحيد الذي عرض عليه المنصب، رغم تكهنات حول رفض مدرب ايرلندا الشمالية مايكل أونيل المهمة.



وتولى كولمان (47 عاما)، مدرب فولهام السابق، الإشراف على ويلز عام 2012 بعد وفاة المدرب غاري سبيد، وبنى تشكيلة ترتكز على جناح ريال مدريد الإسباني غاريث بايل التي حققت مفاجأة كبيرة في كأس أوروبا وبلغت نصف النهائي.