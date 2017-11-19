أعلن ناي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، امس تمديد فترة تعاقده مع اللاعب فيدريكو كييزا حتى يونيو 2022.

وجاء ذلك في ظل رغبة أندية أوروبية كبيرة على رأسها يوفنتوس ونابولي الإيطاليان، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، في ضم اللاعب الذي أكمل مؤخرا العشرين من عمره.

وجاء تمديد عقد اللاعب لمدة عام، بعد عشرة أشهر فقط من توقيع العقد السابق الذي كان من المفترض أن يستمر حتى 2021. وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أنه تردد أن العقد الجديد للاعب يتضمن شرطا جزائيا كبيرا.

وسجل كييزا، وهو نجل مهاجم فيورنتينا والمنتخب الإيطالي السابق إنريكو كييزا، هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى للفريق خلال 11 مباراة في الموسم الحالي للدوري الإيطالي حتى الآن.