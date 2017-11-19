وضع المهاجم لويس سواريز حدا لصيامه التهديفي في خمس مباريات بعدما سجل هدفين في فوز برشلونة 3-0 على ليغانيس امس ليواصل الفريق الكاتالوني تحليقه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. ومنح سواريز برشلونة التقدم (28). وضاعف سواريز تقدم فريق المدرب إرنستو بالبيردي في الدقيقة 60. واختتم باولينيو التسجيل (90). ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 34 نقطة من 12 مباراة.

ألمانيا

حقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس تواليا على حساب ضيفه أوغسبورغ 3-0، امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني، وعزز صدارته بفارق 6 نقاط عن لايبزيغ الذي تعادل مع مضيفة باير ليفركوزن 2-2. ورفع بايرن، حامل لقب المواسم الخمسة الماضية، رصيده الى 29 نقطة، مقابل 23 للايبزيغ و20 لدورتموند الثالث الذي مني بخسارة جديدة على ارض شتوتغارت 1-2 في افتتاح المرحلة.

ولم يخسر هاينكيس في آخر 30 مباراة في الدوري وحقق فوزه الرقم 500 في البوندسليغا (326 كمدرب و174 كلاعب).

على ملعب اليانز ارينا وامام 75 الف متفرج، سجل أهداف البافاري التشيلي ارتورو فيدال (31). والپولندي ليفاندوفسكي (38 و49). رافعا رصيده الى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين. وتعادل هوفنهايم مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-1. وخسر كولن امام مضيفه ماينتس الثاني عشر. وفاز فولفسبورغ الثالث عشر على ضيفه فرايبورغ السادس عشر 3-1.

إيطاليا

يحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على سمبدوريا اليوم في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي. ويحتل يوفنتوس وصافة الدوري حاليا برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر، وبالفارق ذاته أمام إنتر ميلان الثالث. بينما يستضيف إنتر ميلان الثالث ضيفه أتالانتا في مباراة قوية. ويلعب أيضا كروتوني مع جنوى، واودينيزي مع كالياري، وتورينو مع كييفو، وبينيفينتو مع ساسوولو، وسبال مع فيورنتينا. وحسم روما ديربي العاصمة أمام لاتسيو ٢ - ١.

سجل هدفي روما دييغو بيروتي (٤٩) ورادجا ناينغولان (٥٣) بينما سجل هدف لاتسيو نجمه شيرو ايموبيلي (٧٢).

فرنسا

واصل المهاجم الأوروجوياني الخطير إدينسون كافاني ممارسة هوايته في هز الشباك وأحرز ثنائية جديدة امس ليقود فريقه باريس سان جرمان لفوز ساحق 4-1 على نانت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي. رافعا رصيده إلى 14 هدف في صدارة هدافي البطولة. وعزز سان جيرمان موقعه في صدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 35 نقطة فيما تجمد رصيد نانت عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وخطف اميان نقطة من ضيفه موناكو حامل اللقب بعد التعادل معه 1-1 في افتتاح المرحلة.

واصل ليل صحوته وخفف الضغط عن مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا بتغلبه على ضيفه سانت اتيان 3-1.