حسم ارسنال ديربي شمال لندن محققا فوزه الاول في سبع مباريات على ضيفه توتنهام 2-0، في حين حافظ مان سيتي على سجله خاليا من الهزائم بالعودة بنقاط المباراة الثلاث من ليستر سيتي 2-0، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وعاد مان سيتي بفوز ثمين على ليستر سيتي بطل عام 2016 بهدفين نظيفين، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يخسر اي مباراة حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في واحدة فقط على ملعبه مع ايفرتون.

واطلق سيتي الرصاصة الاولى قبل نهاية الشوط الاول عن طريق هدافه البرازيلي غابريال جيزوس.

وحسم البلجيكي المتألق كيفن دي بروين المباراة في مطلع الشوط الثاني، بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة سكنت شباك ليستر.

لكن النقطة السوداء الوحيدة كانت خسارة سيتي لجهود مدافعه جون ستونز اثر تمزق في العضلة الخلفية والتي ستبعده على الارجح لاربعة اسابيع على الاقل.

وعلى ملعب الامارات وامام 59530 متفرجا، ضمن ارسنال النقاط باكرا بهدفين في الشوط الاول للمدافع الالماني شكودران مصطفي (36) والمهاجم التشيلي اليكسيس سانشيس (41)، اثارا غضب لاعبي توتنهام المطالبين بتسلل.

ورفع ارسنال رصيده الى 22 نقطة في المركز السادس متخلفا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي لم يخسر امام ارسنال في الدوري منذ مارس عام 2014.

وواصل تشلسي عروضه القوية في الاونة الاخيرة، وعمق جراح وست برومويتش البيون بسحقه برباعية نظيفة في عقر دار الاخير.

وتناوب على تسجيل الاهداف: الاسباني الفارو موراتا رافعا رصيده الى ثمانية اهداف هذا الموسم منذ قدومه من ريال مدريد في مطلعه (17)، والبلجيكي ادين هازارد (23) والاسباني الاخر ماركوس الونسو (38) قبل ان يختتم هازارد نفسه مهرجان الاهداف (62).

وقاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الى فوز صريح على ضيفه ساوثمبتون بتسجيله ثنائية في حين اضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو الثالث. وتصدر صلاح ترتيب الهدافين برصيد 9 اهداف متقدما.

وفاز بورنموث على ضيفه هادرسفيلد برباعية نظيفة. وتابع بيرنلي مفاجأة الموسم عروضه القوية بفوزه على سوانسي سيتي 2-0. وتعادل كريستال بالاس وايفرتون 2-2.