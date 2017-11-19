سجل النجم ليبرون جيمس 39 نقطة ليقود فريقه كليفلاند كافالييرز للفوز على لوس أنجيليس كليبيرز 118-113 بعد التمديد، وتحقيق الفوز الرابع له تواليا بعد بداية متذبذبة لهذا الموسم.

وأضاف جيمس 14 متابعة وست تمريرات حاسمة، وزميله كيفن لوف 25 نقطة في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 105-105.

وبهذا الفوز، يواصل وصيف الموسم الماضي وبطل 2016 صعوده في ترتيب المنطقة الشرقية، اذ بات حاليا في المركز السابع مع تسعة انتصارات وسبع هزائم، علما انه قبل سلسلة الانتصارات المتتالية التي يحققها مؤخرا، خسر سبع مرات من أصل 12 منذ بداية الموسم.

ولم يكن الفوز سهلا بالنسبة الى كليفلاند، إذ سمح أكثر من مرة للوس أنجيليس بتوسيع الفارق، قبل أن يقوده جيمس مرارا للعودة.

وفي مباراة أخرى تفوق سان أنتونيو سبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر ونجمه راسل وستبروك بنتيجة 104-101، على رغم تأخره بفارق 23 نقطة في الربع الثاني من المباراة.