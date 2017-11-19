٭ فوز أرسنال كسر به سلسلة من ست مباريات لم ينجح خلالها في كسر سيطرة توتنهام، الذي حقق انتصارين وأربعة تعادلات في الست مباريات الأخيرة.

٭ رفع أرسنال رصيده لـ11 انتصارا متتاليا على أرضه وهي ثاني أكبر سلسلة بعد الفترة ما بين فبراير ونوفمبر 2005.

٭ حقق المدفعجية 6 انتصارات متتالية على ضيوفهم لأول مرة منذ موسم 2007 2008.

٭ أليكسس سانشيز نجح في كسر سلسلة 11 مباراة من دون تسجيل أمام الفرق الست الكبرى.

٭ هاري كين فشل في التسجيل أمام أرسنال للمرة الأولى منذ بدايته مع توتنهام.

٭ الحارس الفرنسي هوغو لوريس واصل سجلاته السيئة أمام الكبار، حيث فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 24 مباراة، مستقبلا 56 هدفا.

٭ مسعود اوزيل مرر التمريرة الحاسمة الـ45 لأوزيل منذ قدومه الى ارسنال في سبتمبر 2013.

٭ نجم ليفربول محمد صلاح أول لاعب يسجل 8 أهداف في أول 12 مباراة في الدوري الانجليزي لـ«الريدز» منذ روبي فاولر.

٭ نجم مان سيتي دي بروين أسرع لاعب وسط في تاريخ «البريمييرليغ» يساهم بـ50 هدفا.

٭ سجل لاعب وسط كريستال بالاس جيمس مكارثر في مرمى ضيفه إيفرتون ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 51 ثانية على انطلاق المباراة.



وقالت شبكة «أوبتا» إن هدف مكارثر، هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري، بعد هدف دوايت جايل في مرمى نيوكاسل يونايتد في أغسطس عام 2013، الذي جاء بعد مرور 31 ثانية فقط.