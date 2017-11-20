نشرت الصفحة الرسمية باللغة العربية لنادي ليفربول الإنجليزي، فيديو للنجم محمد صلاح، علقت عليه باللهجة المصرية بـ" أحلى مهاجم دا ولا ايه؟"



واعتلى النجم المصري والدولي محمد صلاح، صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 9 أهداف سجلها في أول 12 مباراة في الموسم. وسجل صلاح هدفين لفريقه ليفربول أمس السبت، في مرمى ساوثهامبتون ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، ويعتلي قمة هدافي الدوري الانجليزي بالتساوي مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي صاحب نفس الرصيد.



ويتفوق صلاح على أجويرو ، حيث سجل صلاح جميع أهدافه التسعة من كرات من هجمات ، فيما سجل أجويرو 3 أهداف من التسعة من ركلات جزاء. ويأتي الثلاثي هاري كين مهاجم توتنهام ، وجابرييل خيسوس مهاجم مان سيتي، وألفارو موراتا مهاجم تشيلسي في المركز الثاني خلف صلاح واجويرو ولكل منهم 8 أهداف.