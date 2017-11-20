استفاد مان يونايتد من عودة نجمه الفرنسي بول بوغبا لتشكيلته بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ليحقق فوزا عريضا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (4-1) على ملعب «أولد ترافورد» في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز أهداف «المان» كل من أنتوني مارسيال (37)، وكريس سمولينغ (46)، وبول بوغبا (54)، وروميلو لوكاكو (70)، فيما سجل دوويت جايل هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 14.



وارتفع رصيد اليونايتد بهذه النتيجة إلى 26 نقطة ليستعيد المركز الثاني الذي خسره لساعتين فقط لمصلحة تشلسي (25 نقطة)، لكنه ما يزال بعيدا عن مان سيتي صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة أما نيوكاسل يونايتد فبقي في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.



وقدم بوغبا مباراة مميزة كما عاد البلجيكي لوكاكو لهز الشباك في الدوري بعد غياب.



وعاد إلى صفوف مان يونايتد أيضا كل من السويدي زلاتان إبراهيموڤيتش والأرجنتيني ماركوس روخو وشارك الأول في الشوط الثاني.



وبدأ المدرب الاسكتلندي ديڤيد مويز مشواره مع فريقه الجديد وست هام يونايتد بخسارة على يد واتفورد في ملعب الأخير بنتيجة 0-2.



وعين مويز (54 عاما) في السابع من الشهر الجاري مدربا للنادي اللندني خلفا للكرواتي سلافن بيليتش الذي اقيل من منصبه بسبب النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم، وآخرها في المرحلة السابقة على ارضه ضد ليڤربول (1-4).