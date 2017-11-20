فرط ريال مدريد في نقطتين جديدتين خلال حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني بتعادله سلبيا مع مضيفه أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 12 من الليغا.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 24 نقطة، مع تفوق الميرينغي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف ليقدم قطبا مدريد هدية جديدة لبرشلونة المتصدر صاحب الـ 34 نقطة.

وواصل فالنسيا نتائجه الرائعة هذا الموسم ومطاردة برشلونة المتصدر قبل قمتهما الأحد المقبل، وذلك بفوزه الثمين على مضيفه الممثل الثاني لكاتالونيا اسبانيول 2-0. فالنسيا رفع رصيده الى 30 نقطة وأعاد الفارق الى 4 نقاط بينه وبين برشلونة. وتخلص ملقة من المركز الأخير بفوزه الثمين والصعب على ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 2-1.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء ايبار مع ريال بيتيس. بدوره تغلب إشبيلية على ضيفه سلتا فيغو 2-1.

إيطاليا

تمسك نابولي بصدارة بطولة ايطاليا بفوزه على ميلان 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة. وافتتح اينسينيي المنسي من قبل مدرب ايطاليا المقال من منصبه فنتورا التسجيل لنابولي بعد تمريرة رائعة من جورجينيو (33)، قبل ان يضيف البديل الپولندي بيوتر زيلينسكي الثاني عندما كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس جانلويجي دوناروما ومرر الكرة بين ساقيه (77). ولم ينفع الهدف الرائع الذي سجله اليسيو رومانيولي في الوقت بدل الضائع في تغيير النتيجة.

وتحضــــر يوفـنتوس، بطل المواسم الستة الأخيرة، للمواجهة المرتقبة الأربعاء في دوري ابطال أوروبا ضد ضيفه برشلونة الإسباني، بأسوأ طريقة بسقوطه الثاني هذا الموسم وجاء على يد مضيفه سمبدوريا 2-3 امس على ملعب «لويجي فيراريس». وأسدى سمبدوريا خدمة كبيرة لنابولي المتصدر إذ ابتعد عن حامل اللقب بفارق 4 نقاط. سمبدوريا رفع رصيده الى 26 نقطة في المركز السادس. سجل أهداف سمبدوريا الكولومبي دوفان زاباتا (52). والأوروغوياني لوكاس توريرا (71). وجانماركو فيراري (79). بينما سجل هدفي يوفنتوس الارجنتيني غونزالو هيغواين (1+90). ومواطنه باولو ديبالا (4+90).

ودخل بينيفينتو التاريخ لكن لأسباب خاطئة، بعدما خسر مبارياته الـ13 الأولى في دوري الأضواء، وهو أمر لم يحصل في تاريخ البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وبخسارته الـ13 تواليا والتي جاءت قاتلة على يد ضيفه ساسوولو 1-0، وتجاوز بينيفينتو الرقم المسجل باسم العملاق الانجليزي مان يونايتد الذي مني بـ12 هزيمة متتالية في بداية موسم 1930-1931.

وفي المباريات الأخرى، تعادل تورينو على ارضه مع كييفو 1-1، وفاز كالياري على اودينيزي 1-0. وتعادل فيورنتينا مع سبال 1-1.

وفاز جنوى على مضيفه كروتوني 1-0. وتختتم المرحلة بلقاء فيرونا مع بولونيا.

ألمانيا

لحق شالكه بلايبزيغ، وصيف بطل الموسم الماضي، الى المركز الثاني بفوزه الثمين على ضيفه هامبورغ 2-0 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني. رافعا رصيده الى 23 نقطة بفارق الأهداف امام لايبزيغ.