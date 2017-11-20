عاقب غولدن ستيت ووريرز حامل اللقب مضيفه فيلادلفيا سفنتي بفوزه عليه 124-116 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وواصل بوسطن سلتيكس سلسلته الناجحة منذ بداية الموسم بدفع من صانع الالعاب كايري ايرفينغ (28 نقطة) والشاب جايلين براون (27 نقطة) الذي كان حاسما في فوز فريقه على غولدن ستيت 92-88 الخميس بعد ان تخلف حتى 17 نقطة.

وبات بوسطن على بعد 4 انتصارات لمعادلة افضل بداية في تاريخه عندما حقق 19 انتصارا متتاليا في موسم 2008-2009.

وفاز دالاس مافريكس على ميلووكي باكس 111-79، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 102-90، وتشارلوت هورنتس على لوس أنجلوس كليبرز 102-87، فيما خسر أورلاندو ماجيك امام يوتا جاز 85-125.