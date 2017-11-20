أبدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مان يونايتد سعادته بالعودة للملاعب بعد 6 أشهر من الغياب بسبب إصابة الرباط الصليبي، قبل شهر كامل من الموعد المحدد لعودته.



وأكد النجم السويدي أن «الأسود لا تتعافى مثل البشر».



ولعب إبرا في الدقيقة (76) من اللقاء أمام نيوكاسل الذي انتهى بفوز «الشياطين الحمر» برباعية مقابل هدف.



ورد زلاتان على سؤال إذا ما كان قلقا من العودة بعد 6 أشهر من الغياب، حيث قال: «هل كنت قلقا من العودة؟ لا.. على الإطلاق، الأسود لا تتعافى مثل البشر».



وأضاف: «إنها مناسبة خاصة بالنسبة لي، إنه يوم مختلف لكنني أعود بنفس الإمكانات، لست قلقا على الإطلاق».