باتت تقنية الاستعانة بالفيديو في التحكيم في مباريات كرة القدم مقبولة في الدوريات الكبرى وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، لاسيما بعد الشد والجذب في الصحافة الرياضية، حول احتساب الأهداف من عدمها مما يتسبب في الكثير من العصبية والخروج عن الروح الرياضية في الملاعب.



وكان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم فيكتوريانو سانشيز ارمينيو أعلن مؤخرا ان تقنية الاستعانة بالفيديو في التحكيم ستطبق في الدوري اعتبارا من الموسم المقبل.



وبدأ تطبيق هذه التقنية منذ بداية الموسم الحالي في البطولتين الإيطالية والألمانية، ويقتصر على حالات محددة أبرزها رفع البطاقة الحمراء من عدمه، تحليل حركة قد تؤدي الى احتساب ركلة جزاء، أو تصحيح خطأ لتحديد هوية لاعب تعرض للعقوبة.