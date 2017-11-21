يبدو ريال مدريد الاسباني حامل اللقب وبشيكتاش التركي الأقرب للحاق بركب المتأهلين الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل الأول ضيفا على ابويل القبرصي، ويلعب الثاني مع ضيفه بورتو البرتغالي اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وحجزت أربعة فرق بطاقاتها الى الدور الثاني حتى الآن هي باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ (المجموعة الثانية) ومان سيتي (السادسة) وتوتنهام (الثامنة) جميعها ضمنت التأهل في الجولة الرابعة قبل 3 أسابيع.

ويحل الريال ضيفا على ابويل. مدركا أهمية فوزه حيث سيحجز بطاقته الى ثمن النهائي ويبقي على آماله في إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الثامنة.

ويتخلف ريال مدريد بفارق 3 نقاط عن توتنهام الذي سيحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الذي يتقاسم المركز الأخير مع ابويل برصيد نقطتين.

ويخوض النادي الملكي المباراة في غياب قائده سيرجيو راموس الذي تعرض لكسر في أنفه.

ولم يذق بوروسيا دورتموند طعم الفوز منذ 30 سبتمبر الماضي.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريق ومدربه الهولندي بيتر بوس الذي بات في وضع لا يحسد عليه، وهما يسعيان الى استعادة نغمة الانتصارات ورد الاعتبار للخسارة الكبيرة أمام الفريق الانجليزي 1-3 في الجولة الاولى والإبقاء على آماله في المنافسة في حال تعثر النادي الملكي أو اقله تعزيز حظوظه في إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث لمواصلة مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وفي المجموعة السابعة، يلتقي بشيكتاش التركي مع ضيفه بورتو البرتغالي في قمة الجولة الخامسة في اسطنبول.

ويحتاج الفريق التركي الى التعادل لضمان تأهله، فيما يتعين على بورتو الفوز مع تعثر لايبزيغ الألماني أمام مضيفه موناكو الفرنسي، كي يتأهلا معا.

ويتصدر بشيكتاش برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط أمام بورتو و6 نقاط أمام لايبزيغ و8 نقاط أمام موناكو.

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي اشبيلية مع ليفربول في قمة ساخنة أيضا.

وسيتأهل الفائز الى الدور الثاني، علما بان الفريقين تعادلا 2-2 على ملعب «أنفيلد رود» في الجولة الاولى.

ويتصدر ليفربول برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام اشبيلية و3 نقاط أمام سبارتاك موسكو، في حين يملك ماريبور نقطة واحدة فقط.

وفي السادسة، يخوض نابولي الإيطالي فرصته الأخيرة للإبقاء على آماله في المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة وذلك عندما يستضيف شاختار دانييتسك الاوكراني.

ويحتل نابولي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق 6 نقاط خلف شاختار دانييتسك.

ويحتاج نابولي الى الفوز وتسجيل هدفين على الأقل للحفاظ على آماله والتفوق في المواجهات المباشرة كونه خسر أمام الفريق الاوكراني ذهابا في الجولة الاولى 1-2.

ويلعب مان سيتي مع فيينورد وعينه على الفوز لتعزيز حظوظه في إنهاء دور المجموعات في الصدارة.