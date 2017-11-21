توج البلغاري غريغور ديميتروف المصنف سادسا بلقب بطولة الماسترز التي تشكل خاتمة موسم التنس، بفوزه امس في النهائي على ملعب «او 2» في لندن على البلجيكي ديفيد غوفن الثامن 7-5 و4-6 و6-3.

واحتاج البلغاري البالغ 26 عاما الى ساعتين و30 دقيقة لكي يجدد الفوز على غوفان، بعد أن تغلب أيضا على البلجيكي في دور المجموعات، ويتوج بأهم لقب في مسيرته الاحترافية ومن أول مشاركة له في بطولة الماسترز.

وأنهى البلغاري مغامرة البلجيكي الذي تغلب على الإسباني رافايل نادال الأول والسويسري روجيه فيدرر الثاني (نصف النهائي) في طريقه الى النهائي الأول له في البطولة.

رغم الإنجاز الذي حققه في البطولة ودخوله السجلات كسادس لاعب فقط يتفوق على نادال وفيدرر في نفس الدورة والأول الذي يحقق هذا الأمر منذ 2015 (حقق ذلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمرة الأخيرة في هذه البطولة بالذات)، انحنى البلجيكي البالغ 26 عاما أمام ديميتروف ومني بهزيمته الخامسة ضد البلغاري من اصل ست مواجهات بينهما. وأنهى ديميتروف البطولة دون أي هزيمة.

وصعد البلغاري غريغور ديميتروف الفائز ببطولة الماسترز الى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين امس.

ولم يطرأ أي تعديل على مركز الصدارة الذي يحتله الاسباني رافايل نادال متقدما على فيدرر.

ترتيب العشرة الأوائل:

1 ـ الاسباني رافايل نادال 10645 نقطة

2 ـ السويسري روجيه فيدرر 9605

3 ـ البلغاري غريغور ديميتروف 5150

4 ـ الألماني ألكسندر زفيريف 4610

5 ـ النمسوي دومينيك تييم 4015

6 ـ الكرواتي مارين سيليتش 3805

7 ـ البلجيكي دافيد غوغان 3775

8 ـ الاميركي جاك سوك 3165

9 ـ السويسري ستانيسلاس فافرينكا 3150

10 ـ الاسباني بابلو كارينو 2615