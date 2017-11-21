تقدم رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو امس باستقالته من منصبه بعد أسبوع من فشل منتخب بلاده في التأهل الى مونديال روسيا 2018.

وقال رئيس نقابة اللاعبين الايطاليين داميانو تومازي للصحافيين خلال مغادرته مقر الاتحاد: «لقد أبلغنا باستقالته».

أقال نادي وست بروميتش البيون مدربه توني بوليس اثر النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي. ولم يفز وست بروميتش البيون في مبارياته الـ11 الاخيرة، وفاز مرة واحدة في اخر 21 مباراة ويحتل المركز السابع عشر في الدوري الانجليزي الممتاز.

توفيت بطلة ويمبلدون السابقة التشيكية يانا نوفوتنا عن 49 عاما بسبب اصابتها بالسرطان حسبما اعلنت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس.

تعملق ستيفن كوري في صفوف غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بتسجيله 39 نقطة ونجح في 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز على مضيفه بروكلين نتس 118-111 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. وفاز تورونتو رابتورز على واشنطن ويزاردز 100-91.

وكذلك فاز لوس انجيليس ليكرز على دنفر ناغتس 127-109. كما فاز انديانا بيسرز على ميامي هيت 120-95. وفينيكس صنز على شيكاغو بولز 113-105. وديترويت بيستونز على مينيسوتا تمبروولفز 100-97.