قفز إنتر ميلان الى المركز الثاني في ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم خلف (نابولي) المتصدر بعد فوزه على ضيفه أتالانتا 2-0 في المرحلة الثالثة عشرة، مستغلا سقوط يوفتنوس أمام سمبدوريا.

على ملعبه «جوزيبي مياتزا» في ميلانو تمكن صاحب الأرض من انتزاع الفوز على أتالانتا بهدفين سجلهما مهاجمه الأرجنتيني ماريو ايكاردي في الدقيقتين 51 و60.

وبهذه النتائج يبقى نابولي منفردا بالمركز الأول برصيد 35 نقطة أمام إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 33 نقطة. يليه يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 31 نقطة أمام روما في المركز الرابع برصيد 30 نقطة ولاتسيو في المركز الخامس برصيد 28 نقطة وكلاهما لديه مباراة مؤجلة.

إسبانيا

تنازل فياريال عن مركزه السادس لصالح اشبيلية، الفائز السبت على سلتا فيغو 2-1، وذلك باكتفائه بالتعادل مع مضيفه اتلتيك بلباو 1-1، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الاسباني. كما فاز ليفانتي على لاس بالماس.

ألمانيا

حقق فيردر بريمن فوزه الاول هذا الموسم وكان على حساب هانوفر 4-0 في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الالماني.

وعانى بطل المانيا 4 مرات آخرها عام 2004 عندما توج بالثنائية (الدوري والكأس المحليان) الامرّين منذ مطلع الموسم الحالي ومُني بست هزائم حتى الان وسقط في فخ التعادل 5 مرات.

فرنسا

افلت مرسيليا من الهزيمة وخطف تعادلا قاتلا من ملعب مضيفه بوردو 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

وتخلف مرسيليا أمام بوردو منذ الدقيقة 3 بهدف نيكولا دو بروفيي وحتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع قبل أن ينقذه مورغان سانسون (4+90).