اتخم كايري ايرفينغ سلة دالاس مافريكس بـ47 نقطة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس الى الفوز 110-102 بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة، في حين وجه كليفلاند كافالييرز بطل عام 2016 انذارا شديد اللهجة بانه عائد بقوة.

وفرض ايرفينغ نفسه نجما للمباراة بلا منازع وساهم بشكل كبير في قلب فريقه تخلفه بفارق 10 نقاط في الربع الاخير الى الفوز في الوقت الاضافي. وكان بوسطن متخلفا 79-89 عندما لعب ايرفينغ دور المنقذ بتسجيله 3 رميات ثلاثية و3 متابعات في الدقائق الخمس الاخيرة من الوقت الاصلي.

والفوز هو السادس عشر تواليا لبوسطن بعد ان خسر مباراتيه الاولين في مطلع الموسم الحالي، في حين مني دالاس بخسارته الـ15 مقابل 3 انتصارات.

وفي المقابل، وجه كليفلاند كافالييرز رسالة شديدة اللهجة الى بوسطن منافسه في المجموعة الشرقية بفوزه الساحق على ديترويت بيستونز 116-88.

وأكد كليفلاند بطل عام 2016 ووصيف 2017 انه تخطى نتائجه المخيبة في مطلع الموسم الحالي. والفوز هو الخامس على التوالي لكليفلاند وبات رصيده 10 انتصارات مقابل 7 هزائم.

وسجل انطوني ديفيس 36 نقطة لقيادة نيو اورليانز بيليكانز الى الفوز على اوكلاهوما سيتي ثاندر 114-107.

وتابع بن سايمونز انطلاقته الرائعة هذا الموسم وسجل 27 نقطة (رقم قياسي شخصي) خلال فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على يوتا جاز 107-86.

وفي المباريات الاخرى، فاز سان انتونيو سبيرز على أتلانتا هوكس 96-85، ودنفر ناغتس على ساكرامنتو كينغز 114-98، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ممفيس غريزليز 100-92، وواشنطن ويزادرز على ميلووكي باكس 99-88، وتشارلوت هورنتس على مينيسوتا تمبروولفز 118-102. كما تغلب أنديانا بيسرز على اورلاندو ماجيك 105-97.