انتقد إيمانويل أديبايور، لاعب نادي باشاك شهير التركي، زملاءه السابقين في نادي أرسنال، حيث وصفهم بأنهم أطفال، كما سخر من إصابات توماس روزيسكي المتكررة.

وانتقل أديبايور إلى أرسنال في عام 2006، قادما من نادي موناكو، ولعب في صفوف المدفعجية ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى مان سيتي.

وأكد أديبايور، في تصريحات صحافية، أن لاعبي أرسنال لم يتسموا بالقوة، فكان هو أقوى لاعب في الفريق، رغم أن وزنه 73 كيلوغراما فقط.

وتابع: «في ذلك الوقت تشلسي كان لديهم مايكل بالاك ومايكل إيسيان في وسط الملعب، ونحن لدينا روزيسكي الذي إذا قلت له كيف حالك قد يصاب لمدة شهرين أو شهرين ونصف»!

وأردف «ففي المباريات الصغيرة الموهبة تعطيك الفارق، لكن لا يمكنك أن تفوز بأطفال في أولد ترافورد». .