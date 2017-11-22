أعلن محام اول من امس أن الشرطة الهندية تجري تحقيقا بحق نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا المتهمة بالغش والتآمر الإجرامي، وذلك على خلفية توقف مشروع سكني فاخر كانت من رعاته. وهناك مزاعم بأن الشركة التي تقف خلف المشروع السكني أخذت ملايين الدولارات من مشتري المنازل دون أن تنفذه.

وقال بيوش سينغ، وهو محام يمثل احد المشترين إن الشرطة قدمت اتهامات مبدئية بالغش والتآمر الجنائي ضد شارابوفا كجزء من قضية أوسع ضد شركة «هومستيد إنفراستراكتشر ديفيلوبمنت». وسافرت النجمة الروسية البالغة 30 عاما الى الهند في 2012 للمشاركة في حفل إطلاق المجمع السكني الفخم الذي أطلق عليه «باليه باي شارابوفا». وقيل للمشترين المحتملين إن المجمع يتضمن أكاديمية للتنس وناديا ومهبطا للمروحيات.

وكان من المفترض انتهاء العمل في المشروع المفترض في مدينة غورغاون، الواقعة في ضواحي العاصمة نيودلهي، بحلول عام 2016 لكن سينغ كشف أن أعمال البناء توقفت بعدما جمع أصحاب المشروع الملايين من المشترين.