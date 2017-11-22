أكدت وسائل إعلام عدة ان سيدة أعمال بريطانية قدمت عرضا بقيمة 300 مليون جنيه استرليني (338 مليون يورو) لشراء نادي نيوكاسل الانجليزي لكرة القدم الذي لم يؤكد هذا النبأ.

ويبدو ان الشركة المالية لأماندا ستافيلي (بي سي بي، كابيتال بارتنرز) التي تفاوض نيوكاسل منذ عدة أسابيع، قدمت هذا العرض لمالك النادي مايك اشلي، حسب عدة وسائل إعلام ومنها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكان اشلي، رجل الأعمال الذي يرأس سلسلة كبيرة من مخازن الأدوات الرياضية، أعلن في أكتوبر عن رغبته في بيع النادي بعد 10 سنوات من ملكيته له.

ودفع اشلي مبلغ 150 مليون يورو عام 2007 لشراء النادي الواقع في شمال انجلترا، وخلال 10 سنوات هبط الفريق مرتين الى الدرجة الأولى وصعد في كل منهما الى الممتاز بعد عام، وآخرهما في الموسم الماضي.