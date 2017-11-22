يعد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل أتليتكو مدريد بالوقت الحالي وذلك الجماهير قد أظهرت بعض الغضب منه في ديربي العاصمة الإسبانية الأخير بسبب تصريحاته.

كان صرح قائلا انه سيكون سعيدا إلى لعب بجوار نيمار ومبابي وذلك في رد على شائعات انتقاله لسان جرمان الفرنسي.

وفي تصريحات التي فسر بها ذلك قال: «أنا غير نادم على قرار البقاء مع أتليتكو مدريد على الرغم من الفشل في التهديف 7 مباريات، سنعود وننجح في ذلك بالتأكيد، كوستا وفيتولو سيكونان معنا وعلينا مواصلة القتال».

وأضاف: «لقد قلت أنني أتمنى اللعب بجوار نيمار ومبابي ولكن ذلك لا يعني أنني أرغب في الانتقال لسان جرمان، لن أرحل عن أتليتكو مدريد».

وفي الأخير قال: «أنا سعيد بما أقدمه مع المنتخب ولكن مع أتليتكو مدريد يجب أن أحسن من الأداء لكي أقدم أفضل ما لدي، يجب علينا جميعا العمل لنعود بالفريق إلى الطريق الصحيح».