يسعى نادي برشلونة الإسباني لدعم خط الوسط في الصيف المقبل بعد الثغرات التي ظهرت في الفريق الموسم الماضي وتراجع مستوى القائد إنييستا، ما جعل الإدارة تستهدف العديد من الأسماء الكبيرة.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية أن العملاق الكتالوني يسعى للتعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الحالي وذلك في مقابل رحيل الدولي البرتغالي أندريا جوميز إلى صفوف الغانرز.

وكانت بعض التقارير تتحدث عن رغبة البلوغرانا المستمرة في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو ولكن في حال رفض ليفربول العرض من جديد ربما يكون أوزيل هو الحل المثالي.

يذكر أن أوزيل يحق له الرحيل عن النادي اللندني ينايــر المقبــل في صفقــة انتقـال حر على أن ينتقل الصيف المقبل، وذلك بسبب انتهاء عقده مع الفريق في الصيف.