قال مدرب تشلسي أنطونيو كونتي إنه ينبغي حسم التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن طريق الانتصار على قره باغ اليوم لتخفيف الضغوط قبل مرحلة مزدحمة بالمباريات.

ويحتل تشلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال ويحتاج إلى انتصار واحد من آخر جولتين لضمان التقدم في المسابقة القارية. وحث كونتي لاعبيه على أداء المهمة في أذربيجان وتجنب توتر المنافسة في الجولة الأخيرة بسبب الارتباط بجدول مباريات مزدحم حيث سيلعب الفريق 11 مباراة قبل نهاية العام الحالي. وقال كونتي للصحافيين: «يجب أن نلعب أهم مباراة في الموسم منذ بدايته وحتى الآن».

وأضاف «إذا نجحنا في الفوز على قرة باغ سيكون بوسعنا التأهل للدور التالي في دوري أبطال أوروبا وهذا مهم جدا لأنه خلال هذه الفترة حتى يناير سيكون الجدول مزدحما جدا بالمباريات».

وتابع «لن يكون الأمر سهلا لأن المنافس تعادل في آخر مباراتين مع أتلتيكو مدريد، من المهم جدا التركيز والعمل ومحاولة الفوز».