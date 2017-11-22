سينتقل لاعب الوسط المصري عمر جابر من بازل السويسري الى لوس انجليس اف سي الاميركي بدءا من كانون الثاني/يناير المقبل على سبيل الاعارة، بحسب ما ذكر الثلاثاء فريقه السويسري.



كما كتب جابر (25 عاما و18 مباراة دولية) في حسابه على موقع تويتر "سأكون في لوس أنجليس في 2018" وهو يرتدي قميصا وقبعة كتب عليهما "لوس انجليس اف سي".



وكان جابر قد لعب تحت اشراف مدرب لوس انجليس اف سي الحالي بوب برادلي، عندما كان الاخير مدربا للمنتخب المصري بين 2011 و2013.



وقال برادلي لموقع النادي "أحببت العمل مع جميع اللاعبين المصريين، وحصلت على فرصة التعرف الى عمر انذاك. لقد أعجب به رفاقه دوما والجماهير ايضا، لمساهماته ورغبته بتقديم كل شيء على ارض الملعب. أنا فخور للترحيب بعمر جابر في لوس انجليس اف سي".

وكان جابر ضمن تشكيلة بازل التي احرزت لقبي الدوري والكاس في سويسرا في موسم 2016-2017، لكنه لم يشارك سوى في اربع مباريات الموسم الماضي. وشارك 17 مرة في الدوري بعد انضمامه في 16 حزيران/يونيو 2016.



وحمل جابر سابقا الوان الزمالك بين 2010 و2016 حيث احرز معه لقب الدوري مرة واحدة والكأس 3 مرات. وشارك جابر في 5 مباريات ضمن تصفيات مونديال 2018 الذي عاد اليه منتخب الفراعنة بعد غياب 28 عاما.