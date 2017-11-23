٭ حقق ريال مدريد أكبر فوز له خارج أرضه بتاريخ دوري أبطال أوروبا. وكان أكبر فوز للريال بعيدا عن سانتياغو برنابيو في 24 سبتمبر 1969 أمام أولمبياكوس نيقوسيا (8-0)، عندما كانت البطولة تحمل اسم «كأس أوروبا».

٭ ذكر حساب «مستر شيب» أن المرة الأولى التي يتقدم فيها ريال مدريد خارج أرضه بـ 4 أهداف مع نهاية الشوط الأول في المسابقة الأوروبية الأغلى منذ أن حقق الأمر ذاته قبل حوالي 40 عاما.

وأضاف: «في 27 سبتمبر عام 1978 أمام بروجريس نيديكورن اللوكسمبورغي.

٭ واصل النجم الإنجليزي الدولي هاري كين تألقه مع توتنهام في 2017 بعد تسجيله هدفا في مرمى دورتموند، حيث رفع رصيده إلى 39 هدفا في 38 مباراة رسمية مع الفريق اللندني بكل المسابقات منذ بداية العام الحالي.

٭ ذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، في إحصائية لها أن بنزيمة بات سادس لاعب يسجل 40 هدفا لفريق واحد في دوري الأبطال. وكسر بنزيمة بهذا الهدف صياما عن التسجيل استمر 278 يوما بدأ من 16 مارس الماضي.

٭ أصبح مارسيل شميلزر ثاني أكثر اللاعبين مشاركة كأساسي في مباريات بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال برصيد 37 مباراة، ووحده نجم منتخب ألمانيا السابق ستيفان رويتر يتفوق عليه (43 مباراة).

٭ أصبح نجم ريال مدريد لوكا مودريتش أكثر لاعبي كرواتيا مشاركة في مباريات دوري الأبطال برصيد 64 مباراة، متخطيا زميله في المنتخب الكرواتي ولاعب شاختار دونيتسك الموقوف حاليا بسبب السقوط في اختبار المنشطات داريو سرنا.

٭ ذكرت شبكة «أوبتا» أنه أول مرة يتأخر فيها موناكو بفارق هدفين في الدقائق الـ 10 الأولى بتاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، منذ تخلفه بثلاثية نظيفة أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي في 18 سبتمبر عام 1997.