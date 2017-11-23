أعلن نادي اشبيلية الاسباني امس أن مدربه الأرجنتيني ادواردو بيريزو يعاني من سرطان البروستات.

وجاء في بيان للنادي الاسباني «ان الجهاز الطبي في نادي اشبيلية يؤكد أن مدرب الفريق الأول ادواردو بيريزو مصاب بسرطان البروستات».

وتابع: «ستحدد الاختبارات الإضافية الخطوات التي يجب اتباعها فيما يتعلق بعلاجه»، مضيفا «ان نادي اشبيلية يريد إظهار دعمه الكامل للمدرب في الوقت الراهن، ويتمنى له الشفاء العاجل».

ولم يتطرق بيريزو (48 عاما) إلى حالته الصحية عندما تحدث على وسائل الإعلام بعد المباراة ضد ليفربول مساء الثلاثاء.