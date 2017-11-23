أعلن العملاق النيجيري ياكوبو أيجبيني مهاجم بورتموث وإيفرتون السابق اعتزال لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي في يوم عيد ميلاده الـ 35 أمس.

وشارك ياكوبو، لاعب ميدلزبره وبلاكبيرن روفرز السابق، في 250 مباراة بالدوري الإنجليزي وأحرز 96 هدفا خلال مسيرة لمدة 20 عاما وشهدت مشاركته في ثلاث مباريات هذا العام مع كوفنتري سيتي المنتمي للدرجة الرابعة قبل فسخ تعاقده.

وسجل المهاجم قوي البنية 21 هدفا في 57 مباراة مع نيجيريا وشارك في كأس الأمم الأفريقية أربع مرات إضافة إلى كأس العالم 2010.

وكتب الاتحاد النيجيري لكرة القدم على تويتر «ياكوبو.. هو ثالث أفضل مهاجم في تاريخ المنتخب الوطني. شكرا لك على الذكريات».