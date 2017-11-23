قال مدرب تشلسي أنطونيو كونتي إن الفرق الإنجليزية لا تنال الوقت الكافي للتعافي بعد المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وطالب رابطة الدوري الممتاز بإعادة النظر في جدول المباريات.

ويعتقد كونتي أن جدول المباريات المزدحم من ضمن أسباب فشل الفرق الإنجليزية في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال في السنوات الأخيرة.

وكان تشيلسي آخر فريق إنجليزي يبلغ النهائي عندما فاز على بايرن ميونيخ في موسم 2011-2012. وقال كونتي «سيكون من الصعب علينا التعافي.. بغض النظر عمن يضع جدول مباريات الدوري يجب أخذ هذا الأمر في الاعتبار». وأضاف «أود التأكيد على أني أتحدث عن كل الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا وليس تشلسي فقط. في الوقت الحالي تحتاج إنجلترا إلى أن تدرك المشكلة وتحاول أن تغير شيئا».