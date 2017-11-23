أعلن مدرب منتخب استراليا لكرة القدم انج بوستيكوغلو استقالته امس من منصبه رغم قيادته «سوكروز» إلى نهائيات مونديال 2018. وقال بوستيكوغلو الذي تسلم الإشراف على أستراليا في 2013، في مؤتمر صحافي «قررت إنهاء رحلتي كمدرب لسوكروز».

وكانت استراليا ضمنت الأسبوع الماضي تأهلها إلى المونديال للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزها على هندوراس 3-1 بمجموع مباراتي الملحق بين خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وتأهلت أستراليا، بطلة آسيا 2015، إلى الملحق الدولي بعد تخطيها سورية بصعوبة بالغة في ملحق آسيوي (1-1 ذهابا و2-1 بعد التمديد ايابا).