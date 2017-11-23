يسعى ميلان الإيطالي الى تعويض خيبته المحلية على الساحة الأوروبية بحسم تأهله الى الدور الثاني من بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم عندما يستضيف اوستريا فيينا اليوم في الجولة الخامسة.

ويلتقي في المجموعة ذاتها ايك اثينا اليوناني مع رييغا الكرواتي.

يتصدر ميلان ترتيب المجموعة الرابعة من البطولة برصيد 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لايك و4 لاوستريا فيينا و3 لرييكا.

وضمنت 5 فرق التأهل الى الدور الثاني حتى الآن هي أرسنال ولاتسيو وستيوا بوخارست وزينيت سان بطرسبورغ ودينامو كييف.

ويتأهل الى الدور التالي الاول والثاني في كل مجموعة، وتنضم اليهم 8 فرق تحتل المركز الثالث في مجموعاتها في دوري الابطال.

يواجه القطب الايطالي المتوج بلقب دوري ابطال اوروبا 7 مرات صعوبات كبيرة محليا على رغم الاستثمارات الكبيرة لمالكيه الصينيين الذين انفقوا مبالغ طائلة منذ استحواذهم على النادي من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني بعد حقبة امتدت 30 عاما. وخسر ميلان امام نابولي متصدر الدوري الايطالي في المرحلة الماضية 1-2، ويحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر نابولي بالذات، حتى انه يتأخر بفارق 7 نقاط خلف سمبدوريا السادس.

وستكون الفرصة سانحة أمام فياريال الاسباني لحسم تأهله ايضا حين يحل ضيفا على استانة الكازخستاني في مباراة قوية ضمن المجموعة الاولى. يتصدر فياريال الترتيب برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة امام استانا، ويملك سلافيا براغ 5 نقاط وماكابي نقطة واحدة.

وفي المجموعة الخامسة، يملك كل من اتالانتا الايطالي وليون الفرنسي فرصة التأهل عندما يحل الاول ضيفا على ايفرتون ويستضيف الثاني ابولون ليماسول القبرصي. ويتصدر اتالانتا الترتيب برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف أمام ليون، وسيحسمان تأهلهما في حال فشل ابولون في الفوز على الفريق الفرنسي.

وفي المجموعة الثامنة، يحل مرسيليا ضيفا على قونيا سبور التركي. ويلعب سالزبورغ النمسوي مع فيتوريا غيمارايش في المباراة الثانية. ويتصدر سالزبورغ الترتيب برصيد 8 نقاط، مقابل 6 لمرسيليا، و4 لكل من فيتوريا غيمارايش وقونيا سبور.

ويلعب أرسنال مع كولن، ولاتسيو مع فيتس ارنهم الهولندي، وستيوا بوخارست مع فيكتوريا بلزن التشيكي، وزينيت سان بطرسبورغ مع فاردار سكوبيه المقدوني، ودينامو كييف مع سكندربو الالباني.