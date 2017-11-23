نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد، في كسر عدة أرقام قياسية بعد هدفيه في مرمى أبويل القبرصي في دوري الأبطال.

كسر كريستيانو رونالدو رقمه السابق بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا خلال عام واحد والذي كان 16 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال عام 2015، قبل أن ينجح في كسر الرقم ويرفع عدد الأهداف إلى 18 هدفا في عام 2017.

رفع رونالدو رصيده إلى 100 هدف بقميص ريال مدريد في البطولات الأوروبية بواقع 98 هدفا في دوري الأبطال، وهدفين بكأس السوبر الأوروبي.

وأضافت شبكة أوبتا أن «الدون» بات أكثر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل لفريق واحد، ليكسر الرقم المسجل باسم منافسه التقليدي ليونيل ميسي الذي سجل 97 هدفا بقميص برشلونة.

ابتعد الدون بصدارة هدافي المسابقة التاريخيين ب113 هدفا في البطولة. ويتصدر لائحة هدافي هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

صنع صاروخ ماديرا هدفا لزميله الفرنسي كريم بنزيمة رافعا رصيده من صناعة الأهداف في المسابقة إلى 35. وقال حساب «مستر شيب» للإحصائيات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الهدف هو الـ 35 الذي يصنعه رونالدو، في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ولا يتفوق عليه في هذه الناحية سوى زميله السابق في مان يونايتد، ريان غيغز (43 تمريرة حاسمة).

وأكدت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن الهدف يحمل رقم 27، الذي يصنعه رونالدو في المسابقة خلال المواسم الـ 10 الماضية، أكثر من أي لاعب آخر في الفترة نفسها.