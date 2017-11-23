لحق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبشيكتاش التركي بالمتأهلين الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأحبط إشبيلية الإسباني ضيفه ليفربول الانجليزي بانتزاع التعادل معه 3-3، وأنعش نابولي الإيطالي فرصته، في حين ودع بوروسيا دورتموند الألماني من الدور الأول.

وكانت فرق باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ (المجموعة الثانية) ومان سيتي (السادسة) ومواطنه توتنهام (الثامنة) ضمنت تأهلها في الجولة الرابعة قبل 3 أسابيع.

في المجموعة الثامنة، حقق ريال مدريد صاحب الرقم القياسي برصيد 12 لقبا فوزا ساحقا على مضيفه ابويل نيقوسيا بستة هداف نظيفة، ليرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف توتنهام الفائز على بوروسيا دورتموند الالماني 2-1.

وتناوب على تسجيل أهداف ريال الكرواتي لوكا مودريتش (23) والفرنسي كريم بنزيمة (39 و45+1) وناتشو فرنانديز (41) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (49 و54).

ورفع رونالدو رصيده الى 8 أهداف في البطولة هذا الموسم فانفرد بصدارة ترتيب الهدافين.

وفقد دورتموند فرصة التأهل الى الدور التالي بعد خسارته أمام ضيفه توتنهام 2-1.

وتأهل بشيكتاش التركي الى ثمن النهائي بتعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي 1-1، وانعش لايبزيغ الألماني آماله باكتساحه مضيفه موناكو الفرنسي 4-1 ضمن المجموعة السابعة.

ورفع بشيكتاش رصيده الى 11 نقطة، فضمن صدارة المجموعة، وبات رصيد بورتو الثاني 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام لايبزيغ الثالث، في حين فقد موناكو فرصة التأهل.

وفي الجولة الأخيرة في 6 ديسمبر، يلتقي لايبزيغ مع بشيكتاش، وبورتو مع موناكو.

إشبيلية يحبط ليفربول

في المجموعة الخامسة، أحبط إشبيلية الإسباني ضيفه ليفربول بعد أن حرمه من التأهل بانتزاعه التعادل في الوقت القاتل 3-3.

وكان ليفربول في طريقه الى التأهل الى ثمن النهائي لأول مرة منذ 2009 وصدارة مجموعته، بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، لكن اشبيلية قلب الطاولة في الشوط الثاني ونجح في إدراك هدف التعادل في الوقت الضائع.

وسجل لليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينو (2 و30) والسنغالي ساديو مانيه (22)، ولاشبيلية الفرنسي وسام بن يدر (51 و61 من ركلة جزاء) والأرجنتيني غويدو بيتزارو (90+3).

ورفع ليفربول، حامل اللقب 5 مرات، رصيده الى 9 نقاط، مقابل 8 لاشبيلية و6 لسبارتاك موسكو الروسي الذي تعادل مع ضيفه ماريبور السلوفيني 1-1.

نابولي ينعش آماله

أبقى نابولي الايطالي على آماله بالتأهل الى الدور ثمن النهائي حتى الجولة الأخيرة بعد فوزه الصريح على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 3-0 في الجولة قبل الأخيرة.

وسجل لورنتسو اينسيني (56) والپولندي بيوتر زيلينسكي (81) والبلجيكي درايس ميرتنز (83) أهداف نابولي الذي رفع رصيده فريقه الى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف شاختار.

وكان شاختار تغلب على نابولي 2-1 على أرضه في الجولة الأولى. وفاز مان سيتي، الضامن تأهله من الجولة الماضية، على ضيفه فيينورد الهولندي 1-0.

وفي الجولة الأخيرة في 6 ديسمبر، يستضيف شاختار مان سيتي، ويحل نابولي ضيفا على فيينورد.