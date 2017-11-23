تأهل فريق برشلونة الإسباني للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع مضيفه يوفنتوس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأربعاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات، بينما تشبث سبورتنج لشبونة البرتغالي بأمل خطف البطاقة الثانية بعد فوزه على أوليمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة.



ومنح التعادل برشلونة نقطة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، فيما رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن سبورتينج لشبونة الثالث، بينما جاء أوليمبياكوس في المركز الأخير بنقطة واحدة.



وفي المباراة التي أقيمت بنفس المجموعة، حافظ سبورتنج لشبونة البرتغالي على آماله في اقتناص بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة بعدما هزم أوليمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لواحد على ملعب "جوزيه ألفالادي".



أحرز ثلاثية لشبونة، الهولندي باس دوست "هدفين"، والبرازيلي برونو سواريز، بينما تكفل البلجيكي فاديس أودجيجا أوفوي بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للضيوف.



وفي ختام مشوار المجموعة، يوم 5 ديسمبر المقبل، سيستقبل برشلونة نظيره سبورتينج لشبونة، فيما سيحل يوفنتوس ضيفا على أوليمبياكوس.