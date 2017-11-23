تمسك أتلتيكو مدريد الإسباني بأمل العبور لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه روما الإيطالي بثنائية نظيفة في خامس جولات المجموعة الثالثة.



وأحرز هدفي الفريق المدريدي، الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 69، ومواطنه كيفين جاميرو في الدقيقة 85.



ويحتاج أتلتيكو للفوز في مباراته الأخيرة في دور المجموعات حين يذهب لملاقاة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، وأن يحقق كاراباخ الأذربيجاني الفوز أو التعادل مع مضيفه روما في نفس الوقت.



ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط في المركز الثالث، خلف روما الثاني برصيد 8 نقاط، فيما ضمن تشيلسي الإنجليزي التأهل لدور الـ16 بفوزه اليوم على كارباخ الأذربيجاني برباعية نظيفة.