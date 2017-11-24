حافظت ألمانيا بطلة العالم وكأس القارات على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم امس، فيما بقيت تونس الأولى عربيا.

وخسرت ألمانيا المرشحة بقوة للاحتفاظ بلقبها العالمي الصيف المقبل في روسيا 29 نقطة، بيد انها بقيت في المركز الاول أمام البرازيل التي كانت المنتخب الأكثر خسارة للنقاط (136 نقطة) مقارنة بالشهر الماضي.

وتملك ألمانيا 1602 نقطة مقابل 1483 للبرازيل. ولم تشهد المراكز الخمسة الاولى أي تغيير فبقيت البرتغال ثالثة والأرجنتين رابعة وبلجيكا خامسة، فيما ارتقت إسبانيا مركزين وصارت سادسة، وجاء ارتقاؤها على حساب پولندا التي تراجعت مركزا واحدا وفرنسا التي تراجعت مركزين وباتت تاسعة تاركة المركز الثامن لسويسرا.

عربيا، بقيت تونس التي عادت الى المونديال للمرة الاولى منذ 2006 والخامسة في تاريخها، في الصدارة بصعودها مركزا واحدا، حيث صارت في المركز 27 أمام مصر التي تراجعت مركزين وباتت في المركز 31.

وحقق المغرب قفزة كبيرة بـ 8 مراكز ليصبح في المركز 40 عالميا والثالث عربيا والخامس افريقيا.

وبقيت السعودية في المركز 63 أمام الجزائر (64) التي ارتقت مركزين رغم فشلها في التأهل للعرس العالمي.