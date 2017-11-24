الصيف المقبل سيكون صادما في حال بقيت عقود بعض نجوم الساحرة المستديرة غير مجددة إلى ذلك الحين مع أنديتهم، ما يسمح لهم بالرحيل بشكل مجاني.

وتبرز أسماء مثل نجم برشلونة ليونيل ميسي والحارس العملاق جيانلويجي بوفون الذي يعد أقل ضررا على فريقه يوفنتوس لكونه قرر الاعتزال إلا في حال قرر الاستمرار لعام آخر، فضلا عن صانع ألعاب البارسا أندريس انييستا ونجم ريال مدريد إيسكو ومدافع السيدة العجوز كيلليني الى جانب مهاجم أرسنال أليكسيس سانشيز وزميله مسعود أوزيل، والجناح الهولندي روبن لاعب بايرن، الذين يعتبرون كفريق كامل قادر على حصد الألقاب في حال اجتمعوا معا.