أنهى ميامي هيت سلسلة من 16 انتصارا متتاليا لبوسطن سلتيكس وفاز عليه 104-98 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما خرج راسل وستبروك نجم أوكلاهوما فائزا من مواجهة حامية مع زميله السابق كيفن دورانت هداف غولدن ستيت حامل اللقب.

في المباراة الأولى على ملعب «اميريكان ايرلاينز ارينا»، برز مع ميامي المضيف السلوفيني غوران دراغيتش (27 نقطة) وديون وايترز (26 نقطة)، ليحقق ميامي فوزه الثامن مقابل 9 خسارات، ويتعرض بوسطن متصدر الدوري لخسارته الثالثة فقط هذا الموسم والأولى منذ 18 أكتوبر مقابل 16 فوزا.

وفي الثانية على ملعب «تشيزابيك انرجي ارينا»، نجح أوكلاهوما سيتي المضيف في تخطي غولدن ستيت ووريرز 108-91، في مباراة شهدت مناوشات كلامية قوية بين موزع الأول راسل وستبروك وهداف الثاني كيفن دورانت اللذين قادا سيتي الى نهائي 2012.

وفي كليفلاند، سجل «الملك» ليبرون جيمس 23 من نقاطه الـ 33 في الربع الأخير ليقود كافالييرز الى فوزه السادس على التوالي على حساب بروكلين نتس 119-109.