لحق تشلسي وبرشلونة بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه قره باخ الأذربيجاني 4-0، وتعادل الثاني مع مضيفه يوفنتوس وصيف بطل الموسم الماضي 0-0 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

ولحق البلوز والبارسا بريال مدريد حامل اللقب وبشيكتاش التركي اللذين تأهلا الثلاثاء الماضي وباريس سان جرمان وبايرن ميونيخ ومان سيتي الانجليزي ومواطنه توتنهام التي كانت ضمنت تأهلها في الجولة الرابعة قبل 3 أسابيع.

وتسحب قرعة الدور ثمن النهائي في 11 ديسمبر المقبل.

وسجل البلجيكي إيدين هازارد (21 من ركلة جزاء) والبرازيلي ويليان (36 و85) والإسباني فابريغاس (73 من ركلة جزاء) أهداف تشلسي الذي انتزع صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام المتصدر السابق روما الذي خسر أمام مضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني 0-2. وهي المرة الأولى التي يسجل فيها ويليان، الذي خاض مباراته الـ 200 مع النادي اللندني في مختلف المسابقات، ثنائية في دوري الأبطال مع البلوز.

وأنعش الأتلتي آماله بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه روما في مدريد.

ويدين أتلتيكو بفوزه إلى مهاجميه الدوليين الفرنسيين غريزمان وكيفن غاميرو، حيث افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 69 بتسديدة طائرة «اكروباتية»، وأضاف الثاني الهدف الآخر في الدقيقة 85.

وعزز اتلتيكو موقعه في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين خلف الذئاب.

وتحسم البطاقة الثانية في الجولة السادسة الأخيرة، حيث يلعب روما مع ضيفه قره باخ، فيما يحل أتلتيكو ضيفا على تشلسي.

وفي تورينو، حقق برشلونة الأهم بتأهله إثر تعادله السلبي مع مضيفه يوفنتوس في منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع البلوغرانا رصيده إلى 11 نقطة مقابل 8 لليوفي و7 لسبورتينغ لشبونة الفائز على اولمبياكوس اليوناني 3-1.

كما ضمن برشلونة صدارة المجموعة، في حين يتعين على فريق السيدة العجوز الانتظار حتى الجولة الاخيرة ليحسم أمره.

وفي الجولة الأخيرة، يلتقي برشلونة مع سبورتينغ لشبونة على ملعب كامب نو، في حين يحل يوفنتوس ضيفا على أولمبياكوس.

وواصل باريس سان جرمان انتصاراته العريضة عندما اكرم وفادة ضيفه سلتيك الاسكتلندي 7-1.

وهو الفوز الخامس على التوالي لسان جرمان الذي افتتح المسابقة بفوز كاسح على سلتيك بالذات بخماسية نظيفة، ثم أكرم بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة قبل أن يدك شباك أندرلخت البلجيكي برباعية نظيفة في بروكسل، ثم بخماسية في باريس.

وعزز بي اس جي سان صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق 3 نقاط أمام البافاري الذي حقق فوزا ثمينا على مضيفه اندرلخت البلجيكي 2-1.

وفاجأ بازل السويسري ضيفه مان يونايتد وتغلب عليه بهدف سجله مايكل لانغ في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

ورفع بازل رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع سسكا موسكو الذي تغلب على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2-0، بيد ان بازل يملك أفضلية المواجهات المباشرة وفي الجولة الأخيرة، يحل سسكا موسكو ضيفا على اليونايتد، فيما يلعب بنفيكا مع ضيفه بازل.

ويحتاج «المان» إلى التعادل فقط لضمان بطاقته وصدارة المجموعة.